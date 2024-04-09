Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur yaşam savaşını kaybetti
İstanbul Beşiktaş'ta yol üzerinden hatalı 'U' dönüşü yapan araca motosikleti ile çarpan Semanur Hacıoğlu, 22 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Beşiktaş'ta 18 Mart Pazartesi gecesi feci bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, Dolmabahçe Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan A.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araca Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet çarptı.
Hafif ticari aracın şoför kapısına çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu ağır yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Semanur Hacıoğlu, günler süren yaşam savaşını bugün kaybetti.
Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Samanur Hacıoğlu'nun sözlüsü Mustafa Subaşı, "Herkes yolda giderken aynasını kontrol etsin. 2 kere, 5 kere, 10 kere. Sonuçta herkes can taşıyor. Evine ekmek götürmeye çalışıyor. Herkes bir mücadele içerisinde. Herkesin bir sevdiği var, herkesin bir ailesi var. Rabbim inşallah tez zamanda buna sebep olan kişinin tutuklanmasını nasip eder. Adalete güveniyoruz. Rabbimin adaletine sığınıyoruz. Çok uzun konuşmak istemiyorum" dedi.
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü A.Ö.’nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilmişti.
KAZA ANI VE SONRASI KAMERADA
Kaza anı ile sonrası ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.
Görüntülerde hafif ticari aracın iddiaya göre yasak olmasına rağmen U dönüşü yaptığı bu sırada genç kızın kullandığı motosikletin araca sürücünün kapı tarafından çarptığı görüldü.