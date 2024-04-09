Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya çıkaracağı 11 netlik kazanmaya başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi serüvenine devam ediyor. Sarı lacivertliler, çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Karşılaşmayı, İsviçreli Sandro Scharer yönetecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, detaylı analizlerle oyuncularını kritik karşılaşmaya hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, sahaya çıkaracağı kadroyu da netleştirmeye çalışıyor.
Kalede Dominik Livakovic’e şans verecek İsmail Kartal, sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu’nu oynatmayı planlıyor.
Stoper tandeminde Djiku’nun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Ganalı oyuncunun oynamama durumunda Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ikilisi savunmanın merkezinde görev alacak.
Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ve Fred, Olympiakos karşısında formasına kavuşacak.
10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski görev yapacak.
İsmail Kartal'ın sağ kanatta İrfan Can Kahveci’ye solda ise Dusan Tadic’e şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin en büyük gol ümidi ise Edin Dzeko olacak.
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşılaşacak.