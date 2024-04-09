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        Haberler Yaşam Sicilya’ya bağlı adada yaban keçileri, nüfusun 6 katı oldu

        Sicilya’ya bağlı adada yaban keçileri, nüfusun 6 katı oldu

        Sicilya'ya bağlı Alicudi Adası'nın Belediye Başkanı Riccardo Gullo, adanın nüfusunun 100 kişi olduğunu buna karşılık yaban keçilerinin sayısının ise 600'e ulaştığını açıkladı. Gullo, yaban keçilerini sahiplendirmek istediklerini belirtirken hayvan haklarını savunan yardım kurumları buna karşı çıkıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:32
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        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
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        Sicilya’ya bağlı Alicudi Adası’nın Belediye Başkanı Riccardo Gullo, 5 Nisan’da sosyal medyadan yaptığı açıklamada 100 nüfuslu adada 600 yaban keçisi yaşadığını belirterek keçileri sahiplendirmek istediklerini duyurmuştu.

        SAHİPLENDİRMEYE İLGİ GÖSTERİLDİ

        Açıklamayı takiben başvurularda patlama yaşandığını ifade eden Başkan Gullo, yaban keçilerinin konutların bahçelerine, çevrelerine ve tarım ürünlerine zarar verdikleri gerekçesiyle problem yarattığını vurguladı.

        İYİ BAKILACAKLARI GARANTİ EDİLDİ

        Keçilerin öldürülmesine edilmesine karşı çıktıklarını belirten Belediye Başkanı, gidecekleri yerde iyi bakılmalarını garanti altına aldıklarını kaydetti.

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        Piyasada keçilerin 200 Euro’nun biraz altında satın alındığını vurgulayan Gullo, kendilerinin ücretsiz sahiplendirme yapacaklarını belirtti.

        "YASAL YOLA BAŞVURABİLİRİZ"

        Öte yandan hayvan refahı için çalışan LNDC Hayvan Koruma sivil toplum kuruluşu, keçilerin özgürce adada yaşadığını ancak sahiplendirme sonrasında türünün yok olacağını savundu.

        Açıklamada “Bugün özgür ve huzur içinde yaşayan bu keçiler, kendilerini yeni bir esaret ve sömürü hayatıyla karşı karşıya bulacaklardır. LNDC Hayvanları Koruma bu katliamı durdurmak için olası tüm yasal adımları değerlendiriyor” dedi.

        *Haberin görselleri DHA ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #yaban keçileri
        #SİCİLYA
        #Alicudi Adası
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