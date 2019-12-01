Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem hafif şekilde hissedildi, can ve mal kaybı yok. Depremle ilgili jandarma, AFAD ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan da ekiplerin sahada olduğunu ifade ederek, Afet Yönetim Merkezine herhangi bir hasar bilgisi ulaşmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, depremi hafif şekilde hissettiklerini belirterek, "Şu anda can ve mal kaybı yok, Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 ARALIK 2019

2019.12.01 09:07:20 40.3342 42.1588 5.0 -.- 3.9 4.1 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2019.12.01 06:39:15 39.8543 33.8513 2.1 -.- 2.2 -.- CONGAR-DELICE (KIRIKKALE) İlksel 2019.12.01 06:19:48 38.3787 44.4243 76.2 -.- 2.5 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel 2019.12.01 06:05:04 40.7063 27.4522 13.5 -.- 2.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.12.01 06:05:04) 2019.12.01 05:52:32 40.7077 27.4590 12.8 -.- 3.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.12.01 05:52:32) 2019.12.01 03:34:47 38.8480 43.6762 5.6 -.- 2.2 -.- OTLAKBASI-MURADIYE (VAN) İlksel 2019.12.01 03:31:59 37.0315 37.7057 7.9 -.- 1.3 -.- KOCATEPE-NIZIP (GAZIANTEP) İlksel 2019.12.01 00:22:18 39.5855 26.0492 4.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.11.30 23:53:53 41.4330 19.5480 22.4 -.- 4.4 4.5 ARNAVUTLUK İlksel 2019.11.30 22:06:24 37.8060 32.3458 16.3 -.- 1.5 -.- CAYIRBAGI-MERAM (KONYA) İlksel 2019.11.30 21:10:45 37.8637 32.1985 11.8 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2019.11.30 20:46:14 36.5318 28.8252 15.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.30 20:27:30 36.9212 27.8300 6.6 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.30 20:21:04 39.3450 28.2393 5.0 -.- 2.9 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.30 18:31:25 38.8020 27.2087 5.3 -.- 2.3 -.- KISLAKOY-(MANISA) İlksel 2019.11.30 18:30:37 38.8452 27.2393 12.6 -.- 2.1 -.- KORUKOY-(MANISA) İlksel