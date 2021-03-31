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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Merak edip evinden çıktı, canından oldu
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Merak edip evinden çıktı, başından vuruldu

Tekirdağ Çorlu'da, evli ve 2 çocuk babası Uğur Ayıklar (43),sokak ortasında çıkan silahlı kavgaya bakmak için evinden dışarı çıktığı sırada başından vuruldu. Ağır yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kavga sırasında yoldan geçen bir kadın da yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan ve kimliklerini belirledikleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

SON DAKİKA! Merak edip evinden çıktı, canından oldu
Merak edip evinden çıktı, canından oldu
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DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Uğur Ayıklar (43),sokak ortasında çıkan silahlı kavgaya bakmak için evinden dışarı çıktığı sırada tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu öldü. Yoldan geçen bir kadının da yaralandığı kavgaya karışan şüpheliler aranıyor.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada Uğur Ayıklar, silah seslerini duyup, bakmak için evinden dışarı çıktı. Ayıklar, kapının önüne çıktığı sırada, kavgaya karışanların tabancasından ateşlenen bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

BİR KADIN DA AYAĞINDAN VURULDU

Tabancalardan çıkan diğer bir kurşun da yoldan geçen A.B. isimli kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Ayıklar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan ve kimliklerini belirledikleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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