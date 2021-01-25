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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kayıp Afgan kadının cansız bedeni bulundu - Haberler
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Son dakika haberler... 10 gündür kayıp olan Afgan kadının dağlık alanda cansız bedeni bulundu

Nevşehir’de 15 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan ve her yerde aranan 60 yaşındaki Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı’nın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Kayıp Afgan kadının cansız bedeni bulundu - Haberler
İHA

Edinilen bilgilere göre, 10 Ocak tarihinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Nasıma Sharıfı’nın ailesi kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gündür her yerde aranan yaşlı kadını arama çalışmaları MOBESE kameraları ile devam etti.

Polis ekipleri tarafından son olarak görüldüğü yerde arama çalışmalarının yoğunlaşmasının ardından dağlık alanda yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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