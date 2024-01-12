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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da kaybolan Rus turistten acı haber! Turist Nadezhda Larygina'nın cansız bedeni bulundu

        Kayıp turistten acı haber!

        Antalya Kemer'de çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist Nadezhda Larygina'nın cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:17
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        Kayıp turistten acı haber!
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        Antalya’nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın bugün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

        İHA'nın haberine göre dün Çalış Tepesi'nde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırılmıştı.

        Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

        8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu.

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        112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

        Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları dün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu.

        AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

        Aynı bölgede bugün devam eden çalışmalarda Larygina'nın cansız bedeni Çalış Tepesi mevkiinde yerde yatarken ölü bulundu. Cansız beden sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip Kemer Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Antalya
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