CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine saldıran şüphelilerden avukatı aracılığı ile şikayetçi oldu.



Öte yandan CHP Grup Başkan Vekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen saldırıya ilişkin Meclis Başkanlığı'na, Meclis Araştırma Önergesi vermişti.





OLAY

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzu mahallesindeki cenaze törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grubun fiili saldırısına uğramıştı.

Kılıçdaroğlu, uğradığı saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım, aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Onlar sanıyorlar ki, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak, 1 milim adım atmayacağım. Bu ülkenin dirliğini ve bütününü hepimiz savunuyoruz. Bu ülkenin çakıltaşını bir kişiye feda etmem, vermem. Bu ülke için canını verecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler bizim şehitlerimiz, bizim onurumuz. Sonsuzluğa uğrarken hepimizin yüreğinde acı duyuldu. Şehitliğin yüce mertebe olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Sanıyorlar ki,baskı kuracağız, tehdit edeceğiz, saldıracağız, Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılmasın. Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir." demişti.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı görüntülere yansıyan Osman Sarıgün'ün sorgusu ise sürüyor. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri kadın, 4 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.