CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun fiili saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenazede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da olduğu öğrenildi.

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı.

Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye katılan vatandaşların saldırısına uğradı.

Cenazede önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan vatandaşlar daha sonra da yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu’na saldırdı. CHP lideri polis kontrolünde bir evde tutulurken, ev güvenlik çemberine alındı.

Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı, Deniz Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara Çubuk'tayız, bir grup tarafından saldırıya uğradık. Genel Başkanımızın durumu iyi" dedi.