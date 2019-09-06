Konya'da, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Fadik Sağdıç (46),yatakta uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın (53) başına keserle defalarca vurduktan sonra polise arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yatağında kanlar içinde olan Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRDÜ

Emniyete götürülen Fadik Sağdıç, ifadesinde, eşiyle kıskançlık nedeniyle tartıştığını, ardından yatağında uyurken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden beri eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli tartışıp, kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

"EŞİM KISKANÇTI, SÜREKLİ TARTIŞIYORDUK"

Sağdıç ifadesinde, ''1'i kız 3 çocuğum var. Eşim aşırı kıskanç ve bu kıskançlık nedeniyle sürekli tartışıyorduk. Kızımı bile başka erkeklerden kıskanıyor. Sürekli bana hakaret ediyordu ve sürekli geçimsizlik vardı. Bugün binaya yeni taşınanlar olmuştu. Ben de merak edip pencereden baktım. 'Neden baktın. Eşya taşıyanları mı tanıyorsun' deyip kıskançlık yapıp tartıştık. Bana hakaret etti. Tartışmadan sonra yatak odasına gidip uyudu'' dedi.

KOCASINI ÖLDÜREN KADININ ETKİLENMİŞ

Fadik Sağdıç'ın, eşi Veysel Sağdıç'ı, nisan ayında Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın'ın (66),40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürmesinden esinlendiği ortaya çıktı. Sağdıç ifadesinde, ''Daha önce haberlerde bir kadının, kocasını başına keserle vurarak öldürdüğünü öğrenmiştim. O olaydan esinlenerek aynı yöntemle eşime keserle başına defalarca vurdum'' diye konuştu.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Sağdıç çiftinin birlikte yaşadıkları 2 oğlundan birinin cinayet sırasında işte çalıştığı, diğerinin de Ankara'da olduğu belirtildi. Fadik Sağdıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.