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HaberlerGündem3. SayfaKAÇAK MANGAL... Son dakika: Kısıtlamada mangal, derede bitti
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Kısıtlamada mangal keyfi derede bitti! Akıntıya kapılıp, 3 km sürüklendi

Bursa'da gençlerin kısıtlama saatinde dere kenarındaki mangal keyfi kötü bitti. Gençlerden biri az daha canından oluyordu. Mangal sırasında dereye düşen bir genç, akıntıya kapılıp, 3 kilometre sürüklendi. Genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gençlerin mangal keyfi hastanede biterken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile toplam 9 bin 450 TL para ceza da uygulandı

KAÇAK MANGAL... Son dakika: Kısıtlamada mangal, derede bitti
Kısıtlamada mangal, derede bitti
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İHA

Bursa'da kısıtlamada mangal keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti. Dereye düşen üç gençten biri az daha canından oluyordu. Gençlere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile toplam 9 bin 450 TL para cezası uygulandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi Hacivat deresinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 3 arkadaş kısıtlama saatinde dere kenarında mangal keyfi yapmaya başladı. Bir süre sonra 3 arkadaştan Sezai D. (33) dengesini kaybederek dereye düştü.

AKINTIYLA 3 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Dereye düşen Sezai D., yaklaşık 3 kilometre boyunca akıntıya kapılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılan Sezai D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise, sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesi ile 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uyguladı. Olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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