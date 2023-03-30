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Kız Kulesi'ne çepeçevre kazıklı koruma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Kız Kulesi'nde yapılan çalışmalar için, "Çok yumuşak zemin üzerinde oturuyor. 'Bu yüzden bu kuleyi yüzlerce, binlerce yıl ayakta tutmanın gereğini yapmak lazım' diye bir rapor verdik. Bu da kulenin bulunduğu adayı çepeçevre kazıklarla kuşatmaktı. Bakanımız onay verdi. Bu çalışma bitmek üzere" dedi

Son dakika: Kız Kulesi'ne çepeçevre kazıklı koruma
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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, İstanbul'daki Marmaray ve Avrasya tünellerinin depreme dayanıklı olduğunu, Çamlıca Kulesi'nin de sismik izolatörler ve sismik haber veren sensörlerle donatıldığını söyledi.

İzmir depreminin ardından Çamlıca Kulesi'nden veri aldıklarını belirten Eyigün, tepenin sağa sola 60 santim salınım kabiliyeti olduğunu, İzmir depreminde kulenin 15 milim kadar salındığını, bu konuda bir sorun görmediklerini ifade etti.

Depremden iki ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunduklarını anlatan Eyigün şunları söyledi:

"Kız Kulesi bir ada ama bu ada okyanustaki gibi volkanın en sert katmanlarının dışarı çıkması, katılaşması gibi sert değil. Çok yumuşak zemin üzerinde oturuyor. 'Bu yüzden bu kuleyi yüzlerce, binlerce yıl ayakta tutmanın gereğini yapmak lazım' diye bir rapor verdik. Bu da kulenin bulunduğu adayı çepeçevre kazıklarla kuşatmaktı. Bakanımız onay verdi. Bu çalışma bitmek üzere. Nitekim 5 ay önceki Düzce depreminde bile kulede çatlakların ilerlediğini söylediler. İyi bir proje yaptığımızı zannediyorum. Beklenen İstanbul depreminde Kız Kulesi'nde, biz altına imza atıyoruz, hiçbir çatlama olmayacak." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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