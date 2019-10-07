Türkiye, Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut'u, 6 yaşındaki kızı Gamze'nin evlerinden okul servis aracına ulaşabilmesi için Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla açtığı 4 kilometrelik yol ile tanıdı. Çocuğunun eğitimi için verdiği bu mücadele ile koca yürekli baba olarak herkesin gönlünü fetheden Ramazan Korkut, kızı için ağır bir yükün de altına girdi. Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişleten Korkut, 63 saat kepçe, 6 gün de 4 kamyon çalıştırdı. Bu çalışma kendisine 42 bin TL'ye mal oldu. Bu paranın 11 bin 500 lirasını ineklerini satarak ödeyen Korkut, geri kalan 30 bin 500 lirayı ödeyemedi.

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medyada da geniş yer bulan Ramazan Korkut'un imdadına Muğla Valiliği yetişti. Babanın bu fedakarlığının duyulması üzerine Muğla Valiliği'nin yanı sıra sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda hayırsever harekete geçmişti. Yol için kalan borcu Valilik üstlendi. Valiliğin desteğiyle şimdi sadece kızını okula gönderebilmenin mutluluğunu yaşayan 'koca yürekli baba', yaşananları, hayallerini ve beklentilerini kızı ve eşiyle birlikte Habertürk'e anlattı...

'OKULDAN ÇIKTIĞIM ANDAN BU YANA HAYALİM'

Baba Ramazan Korkut, kızını okula gönderebilmek için açtırdığı yola tanık olan Habertürk ekibine bu yol hikayesini şöyle anlattı: "Kendim okuyamadığım için kızımı okutmaya karar verdim. Belediyemiz bizimle ilgilenmeyince kendi imkanlarımızla yol yaptırmaya karar verdik. Ama başaramadık, 42 bin TL borçlandık. 11 bin 500 lirasını ineklerimin satışından elde ettiğim gelirle ödedim. 30 bin 500 lira borçlandım. Merkezde evimiz olmadığı için mecburen burada oturuyoruz. Yolun yapımının ardından sağ olsun Haluk Levent'in aracılığıyla Valilik devreye gidi. Valilik 30 bin 500 liralık borcu kapattı. Kızım ilerde öğretmen olmak istiyor. Benim tercihim ya öğretmen ya doktor olması. Kendim doktor olmak istoruydum ama maddi imkansızlıktan olamadım. Çocuğum okusun; olmasını isterim. Okuldan çıktığım andan bu yana bu benim hayalim."

Sağ olsun

Anne Şirin Bozkurt ise, "Benim de aynı hayallerim var. Ben de maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. Küçükken annem baban ayrılmış benim kızım da benim gibi olmasın. Okuyup güzel yerlere gelsin" diye konuştu.

Bu yıl ilkokula başlayan 6 yaşındaki Gamze Korkut ise, okulu ve arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi. Küçük Gamze, "Öğretmen olmak ve çocuklara yeni şeyler öğretmek istiyorum"