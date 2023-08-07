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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!

        Son dakika haberi Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!

        Kocaeli'de Derince Limanı'nda bulunan TMO silosunda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:58
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        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde patlama meydana geldi. İlçenin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

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        AA'da yer alan habere göre yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu. Öte yandan olayda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        "DEPREM OLDUĞUNU SANDIK"

        Patlamayla ilgili açıklama yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Olayda bir yangın yok tamamen bir sıkışmadan dolayı patlama meydana gelmiş. Biz de deprem olduğunu sandık. Şimdi olay yerindeyiz yaralıların tespitini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        #son dakika
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