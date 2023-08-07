Kocaeli'nin Derince ilçesinde patlama meydana geldi. İlçenin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

AA'da yer alan habere göre yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu. Öte yandan olayda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.