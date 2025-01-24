Konya'da 3 katlı bina çöktü
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Konya Valisi İbrahim Akın "İçeride beş kişinin olduğuna yönelik bilgilerimiz mevcut; iki vatandaşımızı sağ çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor." dedi
Konya'da bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."
Konya Valisi İbrahim Akın "İçeride beş kişinin olduğuna yönelik bilgilerimiz mevcut; iki vatandaşımızı sağ çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.