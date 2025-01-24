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        Haberler Gündem Son dakika: Konya'da 3 katlı bina çöktü

        Konya'da 3 katlı bina çöktü

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Konya Valisi İbrahim Akın "İçeride beş kişinin olduğuna yönelik bilgilerimiz mevcut; iki vatandaşımızı sağ çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:23
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        Konya'da 3 katlı bina çöktü
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        Konya'da bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

        Konya Valisi İbrahim Akın "İçeride beş kişinin olduğuna yönelik bilgilerimiz mevcut; iki vatandaşımızı sağ çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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