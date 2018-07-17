İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendilerine puan kaybettirdiğini iddia etti. Aydın, "Sayın Muharrem İnce'nin bazı ifadeleri, Diyarbakır'a gidip 'Kürtçe eğitim, Lazca eğitim' demesi İYİ Parti'ye gelen oyların hızla MHP'ye dönmesine neden oldu. Çünkü bu mitingler, bu sözler mütedeyyin seçmeni korkuttu" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Koray Aydın, seçim sonuçlarını değerlendirirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında konuştu. Aydın, "Cumhuriyeti sonlandıracak kudret kimsede yoktur, Cumhuriyet devam edecek. AKP içinde farklı grupları barındıran bir parti. Bunların içinde rejimle savaş halinde olanları biliyoruz" dedi.

Koray Aydın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği afla ilgili “Af bu seçimin en etkili stratejik hamlelerinden biridir. En az bir iki puan da bundan aldılar. Ancak af çıkmayacak. Bunlar hep planlı işler, Devlet Bey'in aklına gelip de söylemedi bu af işini" ifadelerini kullandı.

"İNCE BAZI İFADELERİ BİZE OY KAYBETTİRDİ"

Seçim sonuçlarına göre CHP'nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren İYİ Parti'li Aydın şunları söyledi:

"CHP kitlesi daha özgürleşmiş, Cumhuriyetle birlikte yaşayan bir kitle. Ötekileştirildikleri için bayrak açarak mücadele etmenin ellerindeki tek güç olduğunu görüyorlar. Ama muhafazakar mütedeyyin tarafın sıkıntıları var. AKP'den kopmak isteyen, yönetimdeki yanlışları gören ama nereye güveneceğini bilemeyen insanlar var. Onlar korkuyor.

AKP seçmeni içinde yüzde 10'u geçen, uygulamalardan son derece rahatsız olan, mütedeyyin ve muhafazakar bir kitle var. Sayın Muharrem İnce'nin bazı ifadeleri, Diyarbakır'a gidip 'Kürtçe eğitim, Lazca eğitim' demesi İYİ Parti'ye gelen oyların hızla MHP'ye dönmesine neden oldu. Çünkü bu mitingler, bu sözler mütedeyyin seçmeni korkuttu. Burada bir etken daha var, CHP tarafından dile getirilen 'İlk turda kazanıyoruz' söylemi."