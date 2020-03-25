2 bin 721 öğrenci de Türkiye'de!

AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve başta Avrupa kıtası olmak üzere tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında acı bilanço her geçen gün artıyor. Küresel pandemide yaşanan can kaybı bir gün içinde 2343 kişi artarak 18 bin 914'e ulaştı.

BİR GÜNDE 41 BİN VAKA ARTIŞI OLDU

Son 24 saatte vaka sayısında da rekor yaşandı. Dün sabah 381 bin olan enfekte sayısına 42 bin kişi daha eklenerek 423 bine ulaştı.

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Salgında iyileşenlerin sayısının ise 107 bine ulaştığı bildirildi. İşte dünya çapında Kovid-19'un gerisinde bıraktığı yürek yakan tablo...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 820 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı dün 743 kişi artarak, 6 bin 820'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 54 bin 30'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 69 bin 176’ya çıktığını duyurdu.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 2 BİN 696'YA YÜKSELDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 182'den, 514 artış ile 2 bin 696'ya, vaka sayısı da 33 bin 89'dan, 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e çıktı. Böylece ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısı kayda geçmiş oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1934'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 122 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece toplam can kaybının 1934'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 1762 artarak 24 bin 811'e ulaştığını bildirdi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 1100'E YÜKSELDİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1100'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, her gün test yaptıkları kişi sayısını 9 bine çıkardıklarını söyledi. Virüs tespit edilen kişi sayısının 2 bin 444 artışla 22 bin 300'e ulaştığını aktaran Salamon, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 516'ya çıktığını belirtti.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 593'E ULAŞTI

ABD'de, Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülke genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e, ölü sayısı ise 120 kişi artarak 593'e ulaştı. Ülkede dün Kovid-19 vaka sayısı 35 bin 225, ölü sayısı ise 473 olarak duyurulmuştu.

İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 87 KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 422'ye çıkarken, İngiliz hükümeti Londra'daki bir fuar merkezini geçici hastaneye dönüştürme kararı aldı. İngiltere'de ayrıca, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 155 OLDU

Almanya'daki Kovid-19 vakalarının sayısı düne göre yaklaşık 3 bin artarak 32 bin 35 oldu. Son 24 saatte ölenlerin sayısı da 39 artarak 155'e yükseldi. Öte yandan Avusturya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 29 bine yakın testin yapıldığı ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 4 bin 876'ya çıkarken, can kaybı da 28'e yükseldi.

KANADA'DA ÖLÜ SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Kanada'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 23'e, vaka sayısı ise 2 bin 35'e yükseldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau korona virüsüne yönelik alınan tedbirlere uymayıp, dışarı çıkan Kanadalılara, "Yeter artık, eve gidin ve orada kalın" diyerek tepki gösterdi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 1930'A ÇIKTI

İsrail'de 67 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı 4'üncü ölüm gerçekleşti. İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede tespit edilen koornavirüs vaka sayısı ise 1930'a ulaştı.

IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27'ye yükseldi. Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2'si Kerbela, 1'i Musul, 1'i Süleymaniye'de olmak üzere 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 50 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 316'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

AVRUPA'DA 26 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle toplam 26 Türk de hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Türklerden 6'sı Hollanda'da, 12'si Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya'da, 1'i İngiltere'de, 1'i de Avusturya'da ikamet ediyordu.