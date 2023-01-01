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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da korkunç iddia! Tahliye edildi, üçüncü karısını da öldürdü! -Güncel haberler
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Manisa'da kan donduran olay! Cezaevinden çıktı, üçüncü karısını da öldürdü

Türkiye, Manisa'da vahşice katledilen Mutlu Menekşe cinayeti ile sarsıldı. 48 yaşındaki kadının ise daha önce iki karısını da öldüren ve cezaevinden çıktıktan sonra Menekşe ile dini nikahlı olarak evlenen Necati A. tarafından hayattan koparıldığı iddia edildi

Son dakika: Manisa'da korkunç iddia! Tahliye edildi, üçüncü karısını da öldürdü! -Güncel haberler
AA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Necati Akpınar (58), 1 ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Mutlu Menekşe'yi (48) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Akpınar'ın ilk eşini 38 yıl önce bıçakla, 2'nci eşini 19 yıl önce ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 30 Aralık saat 15.00 sıralarında Saruhanlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ direği imalatı yapan Necati Akpınar, işletmesinin hemen bitişiğindeki evinde 1 ay önce dini nikahla yaşamaya başladığı Mutlu Menekşe ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan kavgada Akpınar, iddiaya göre, sert bir cisimle başından yaraladığı Menekşe'yi öldürdü. Havanın kararmasını bekleyen Akpınar, evine 30 metre mesafedeki metruk binanın girişinde çukur kazdı.

Mutlu Menekşe
Mutlu Menekşe

Cesedi seyyar bağ direği aracıyla metruk eve taşıyan Akpınar, gömdüğü kadının üzerini toprakla örttü. Olayın yaşandığı sıralarda sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri, 21.00 sıralarında metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada polis, çukurda kadın cesedine ulaştı.

Tutuklanan Necati A.
Tutuklanan Necati A.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akpınar tutuklandı.

GERİYE İPTE ASILI ÇAMAŞIRLARI KALDI

Mutlu Menekşe'nin cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi. Mutlu Menekşe'den geriye ölmeden önce kurumak için ipe astığı giysileri kalırken, olay yerinde ise cesedin kokusunu engellemek için çok koyulmuş çok sayıda kireç torbası bulundu. Ayrıca Akpınar'ın otomobili önünde görüntülü olarak evlenme ilanı verdiği, kendisine zengin görünümü vererek kandırdığı kadınlara tehdit ettiği yönünde hakkında çok sayıda şikayet bulunduğu öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati Akpınar, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini ve bu nedenle cesedi gömdüğünü söyledi öğrenildi.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Necati Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Akpınar'ın 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Fotoğraflar: DHA

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