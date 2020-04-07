Son dakika koronavirüs büyücüsü... Bunu da gördük! Koronavirüse muska yazdı! - Haberler

DHA / HABERTURK.COM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta cuma günü saat 18.00 sıralarında bir kişinin kendisini 'Fikret Zikret G. Hocaefendi' olarak tanıtıp para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma, kısmet açma bahanesiyle vatandaşları dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

200 TL ÖDEME VE SUÇ ÜSTÜ YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre şüpheli Fikret G. (61) ile geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 için müşteri gibi randevulaşan ekipler, şüpheliyi Güngören Gençosman Mahallesi'ndeki adresinde, 200 TL ödeme yapılmasının ardından suçüstü yakaladı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Fikret G., 'Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' ve 1219 Sayılı 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

KOVİD-19'A KARŞI MUSKA YAZIYORDU

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre zanlı Fikret Zikret G.'nin son dönemde, dünyayı kasıp kavuran ve on birlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da müşterilerine muska yaptığı öğrenildi.