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Son dakika koronavirüs haberi: Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini aştı

Son dakika haberine göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

Koronavirüs

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. An itibariyle dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 30 bini geçtiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte ölü sayısı 410 artarak 1711'e ulaşmış ve ABD Başkanı Donald Trump, üç yer için zorunlu karantinaya başvurabileceklerini açıklamıştı. İngiltere'de de son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 260 artarak 1019'a ulaşmıştı. İtalya'da son 24 saatte 889 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirirken, bu, bir günde dünyada kaydedilen en yüksek 2'nci ölü sayısı oldu. Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VERİLERİ AÇIKLADI

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 630 bini geçtiği, 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye7.40210870
İtalya92.47210.02312.384
İspanya72.2485.81212.285
Çin81.3943.29574.971
İran35.4082.51711.679
Fransa32.9641.9955.700
ABD112.3771.8733,219
Birleşik Krallık17.0891.019135
Hollanda9.7626393
Almanya53.3403996.658

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