AA

Adana'da, alınan bilgiye göre, bir rahatsızlığı bulunan kadın hasta, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi olmak için yakınıyla başvuruda bulundu.

Burada, Kovid-19 testi yapılmasına karar verilen kadın, hastaneden çıkıp yakınıyla geldiği araca binerek kaçtı.

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POLİS ÖNLEM ALIP ARACI DURDURDU

AA'da yer alan habere göre hastane çalışanlarının ihbarıyla kentin çeşitli noktalarında önlem alan polis, kadının bulunduğu aracı Şehitler Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı'nın kesiştiği noktada durdurdu.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Koruyucu maske ve eldiven takan polisler, kadın ve yanındaki kişinin araçtan inmesine engel olup bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla hastaneye götürdü.