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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi boyunca yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Trump ve eşi Beyaz Saray'da karantinada kalacaklar.

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken, ABD Başkanı'nın da virüse yakalandığı haberi geldi. ABD'de geç önlem almakla suçlanan Trump'ın daha önce virüse ilişkin yaptığı açıklamalar da tartışma yaratmıştı.

2019 yılının aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinden yayılan pandamı için Trump, virüsün 'uydurma olduğunu' ifade ediyordu.

Trump virüsün daha başınlarında şubat ayında yaptığı açıklamada virüsün 'aşağı yukarı kontrol altında olduğunu' söylerken, vaka sayısının yakında sıfırlanacağını iddia etmişti.

"Her zaman hafife almak istedim. Hala hafife almak istiyorum çünkü panik yaratmak istemiyorum" diye açıklama yapan Trump, gribin Covid-19'dan daha tehlikeli olduğunu da söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu, deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki, dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" ifadeleri tartışma yaratmış, Trump'ın bu önerisinden etkilenenler yaşamlarını yitirmişlerdi.

Trump'ın virüsün Çin'de bilim insanları tarafından üretildiği ve dünyaya yayıldığı iddiaları ise uzun süre konuşulmuştu.