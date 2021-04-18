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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kumar baskınında polisi güldürdü!
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Kumar baskınında polisi güldürdü! Ceza yememek için yaptı, ayaklarını unuttu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kahvehaneye baskın düzenleyen polis, 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesti. Baskında ceza yememek için yere oturup, üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişi, ayaklarını açıkta bırakınca polisleri güldürdü

SON DAKİKA: Kumar baskınında polisi güldürdü!
Kumar baskınında polisi güldürdü!
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İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi suçüstü yakalandı. Ceza yemek istemeyen bir kişi ise sandalyenin arkasına saklanıp, üzerine örtüyle örten kişi polisi güldürdü.

Kartepe ilçesinde bulunan bir kahvehanenin sokağa kısıtlaması saatinde açık olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen kahvehaneye baskın yapıldı.

Kahvehanede yapılan kontrollerde 18 kişinin, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde açık olan kahvehanede kumar oynadıkları belirlendi. Ekipler tarafından kahvehane sahibi ve kahvehanede bulunan şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.

ÇARŞAFIN ALTINA SAKLANDI, AYAKLARINI UNUTTU

Polis ekipleri tarafından kahvehanede yapılan aramalar sırasında, bir polis memuru, duvar dibinde duran ve üzerinde seccade ve örtülerin bulunduğu bir sandalyenin altında saklanan birisinin ayaklarını gördü. Daha sonra örtüyü kaldıran polis memuru, vatandaşla karşılaştı. O an hem saklanan kişi hem de polisler güldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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