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Kuş cenneti Acıgöl'de korkutan çekilme!

Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar sınırları içindeki özellikle flamingolar başta olmak üzere 200'e yakın kuş türüne yaptığı ev sahipliği ile kuş cenneti olarak bilinen Acıgöl, kuraklıktan büyük oranda etkilendi. Daha öncesine kadar dereler, kaynaklar ve yağışlarla beslenen kuş gözlemcilerinin de uğrak yeri olan Acıgöl, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle iyice çekildi. 1970 yılına kadar 160 kilometrekare olan göl alanı, zamanla yağışların azılması ve kuraklık nedeniyle 42 kilometrekareye kadar düştü

SON DAKİKA: Kuş cennetinde korkutan çekilme!
Kuş cennetinde korkutan çekilme!
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DHA

Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçeleri sınırları içinde yer alan Acıgöl, çevresindeki dağlardan gelen kaynaklar, dereler ve yağışlardan besleniyor. Acıgöl, Türkiye'nin tek, dünyanın ise ikinci büyük, temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzasına sahip. Türkiye'nin sodyum sülfatın yüzde 98'i doğal kaynaklarla karşılanırken, bu miktarın yüzde 90'ı Acıgöl'den sağlanıyor.

ÇEKİLME 1 KİLOMETREYİ BULDU

Göl yatağından çıkarılan tuz, potasyum, sodyum ve sülfat gibi maddeler çevredeki işletmeler tarafından değerlendirilip, sodyum sülfat, kâğıt, cam, deterjan, tekstil ve benzeri sanayilerde kullanılıyor. 1970 yılına kadar 160 kilometrekare olan göl alanı, zamanla yağışların azalması, içme ve sulama amacıyla kontrolsüz açılan kuyuların da etkisiyle 42 kilometrekareye kadar düştü.

Yaşanan kuraklık nedeniyle gölün Başmakçı ve Çardak ilçeleri bölümünde su yer yer 1 kilometreye kadar çekildi. Kuraklık nedeniyle suları azalan B sınıfı Sulak Alan olarak koruma altında olan ve flamingolar başta olmak üzere göç eden 200'e yakın farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl için tehlike çanları çalmaya başladı.

'TEDİRGİN OLUYORUZ'

Bölgede çobanlık yapan Hacer Yavuz, gölün ilk kez bu kadar çekildiğini belirtip, "Eskiden göl yolun kenarına kadar geliyordu. Yağışlar azaldı kaynaklar kuruyunca göl çekildi. Otlar bile gözükmezdi. Başta flamingolar olmak üzere çeşitli kuşlar gelirdi. Gölde yüzen kuş türleri olurdu. Şimdi hiçbiri yok, başka yerlere gittiler. Bu yıl yağış neredeyse hiç düşmedi. Yağsa da hafif şekilde yağıp, geçiyor. Biz de bölge halkı olarak bu durumdan tedirgin oluyoruz" dedi.

'FAZLA BİR KUŞ TÜRÜ KALMADI'

Göl yakınındaki kırsal Akpınar Mahallesi'nde oturan Ramazan Tekeli, yağışların azılması nedeniyle gölün sürekli çekildiğini belirterek, "Acıgöl eskiden yazın çekilir, kışın dolardı. Yağışlar azalınca iyice çekilmeye başladı. Göl alanı küçülmeye başladı. Başmakçı ve Gemiş tarafından uzun çekilme var. Göçmen kuşlar da azaldı. Flamingolar da çoktu önceden. Hatta burada yavruluyordu. Artık onlarda gelmiyor. Fazla bir kuş türü de kalmadı. Yağmur hiç olmadı kar da yağmıyor. Bunun da etkisiyle gölde kuraklık yaşanıyor" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELENLER OLUYORDU'

Gölün çevresinde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Halil Tıknaz ise, daha önce kuş gözlemcilerinin Acıgöl'e akın akın geldiğine dikkati çekip, "Acıgöl'de daha önce su boldu. Yılın sonuna geldik, yağış yok. Bölgede açılan sulama kuyularının da kuraklıkta etkisi var. Göldeki su çekilince kuşlar kayboldu, gelmez oldular. Daha önceden kuşların fotoğraflarını çekmek için Türkiye'nin her yerinden buraya gelenler oluyordu. Şimdi gelen giden de kalmadı" dedi.

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