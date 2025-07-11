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        LGS sonuçları açıklandı

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr adresinden bakılabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:18
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        LGS sonuçları açıklandı
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        LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız. Unutmayın, bizim için her biriniz çok kıymetlisiniz.

        Şimdi, hak ettiğiniz dinlenmenin tadını çıkarma zamanı. Yaz tatilinin keyfini çıkarın, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirin. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanız dileğiyle" mesajını paylaştı.

        TERCİHLER 14-24 TEMMUZ ARASINDA ALINACAK

        Bakan Tekin, dün yaptığı açıklamada da, "14-24 Temmuz arasında tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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