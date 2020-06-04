AA

Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ülkede stratejik önemi sahip olan Trablus Havalimanı'nın, Halife Hafter milislerinden alındığını duyurdu. Kununu yaptığı açıklamada, “Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı” ifadelerini kullandı. Kununu ayrıca, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter’e bağlı milislerin peşine düştüklerini de vurguladı.

LİBYA ORDUSU HAVAN İLE VURMUŞTU

AA, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Trablus Uluslararası Havalimanı'nı görüntüledi. Ordu birlikleri, gün içinde havalimanı içindeki Hafter milislerini havan atışına tutmuştu. Havalimanına ulaşan birliklerinin büyük sevinç yaşadığı görülürken, havalimanı içinde uçakların yanaştırılması için kullanılan taşınabilir merdivenler göze çarptı.

1934'TE İTALYANLAR İNŞA ETMİŞTİ

Başkent Trablus’un 27 kilometre güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havalimanı 1934 yılında İtalyanlar tarafından yapıldı. Askeri hava üssü olarak kurulan havalimanı ilk önce “Regia Aeronautica” olarak isimlendirilmişti. 1938 yılında genişletilerek, adı “Tripoli-Castel Benito” olarak değiştirildi.

2011'DE UÇUŞLARA KAPATILMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011’de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağından dolayı uçuşlara kapatıldı. Aynı yılın ağustos ayında Kaddafi karşıtı devrimci Zintan Tugayı havalimanını ele geçirdi ve Ekim 2011’de uçuşlara tekrar başlandı.

UZUN SÜREDİR KULLANILAMIYORDU

2014 yılı ağustos ayında Fecr Libya milis grubunun havalimanına saldırarak burada kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurularak Mitiga askeri havaalanına nakledildi ve bir daha da kullanılamadı.

HAFTER, 2019 NİSAN'INDA İŞGAL ETMİŞTİ

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

ERDOĞAN-SERRAC BUGÜN GÖRÜŞECEK

Öte yandan bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac ile görüşecek.