İHA

Eskişehir'deki Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta, edinilen bilgilere göre, İzmir’den Eskişehir’e gelen kız arkadaşı Özlem Ç. (32) ile Emrah Sonat (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özlem Ç., iddialara göre mutfaktan aldığı bıçakla Sonat’ın göğüs kısmına vurdu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sonat hayatını kaybederken, Özlem Ç. ise olay yerinden kaçtı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre çevredekilerin durumu 155 Polis İmdat hattına bildirmesiyle kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan planlı çalışmalarda polis ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE yardımıyla firari kadının kaçış güzergahlarını tespit edildi. Ardından ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu şüpheli Özlem Ç., Huzur Mahallesindeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan Emrah Sonat’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine adeta akın etti. Gözyaşlarına boğulan Sonat’ın bazı yakınları sinir krizi geçirdi.