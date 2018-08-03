Liseye yerleşemeyen ya da girdiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için şimdi de nakil süreci başlıyor. Ancak eğitimciler MEB’in kılavuzuna göre yerleşenlerin nakillerde şansının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Çünkü bu öğrencilerin yapacağı üç tercihte okul türü, kayıt alanı zorunluluğu yok. Hiçbir yere giremeyenlerin üç tercihinden ilk ikisi ise kayıt alanından olacak ve aynı okul türünden en fazla iki lise seçilebilecek.

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın derlediği nakil rehberi şöyle:

1- Nakiller ne zaman başlayacak?

Dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de açıklanacak. Her dönemde öğrenciler Liselere Geçiş Sınavı (LGS), adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla üçer okul seçebilecek.

2- Boş kontenjana bakılmalı mı?

Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Düzeltme, iptal için süresi içinde okul müdürlüğüne başvurulacak.

3- Yerelde bir okula yerleşenler nasıl tercih yapacak?

Adrese dayalı okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede girenlerin, kayıt alanından okul ve farklı lise türü yazma zorunluluğu yok.

4- Hiçbir tercihine giremeyenler için süreç nasıl olacak?

Tercihlerine yerleşemeyenler, nakillerde ilk ikisini ‘kayıt alanı’ndan seçmek koşuluyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Aynı okul türünden (Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise yazabilecek.

5- Açıköğretim ortaokuluna gidenler tercihe başvurabilir mi?

Yerleştirmeleri, adrese dayalı girilen okullar için talep ederlerse, ikametleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca 10-14 Eylül’de yapılacak.

6- Nakillerde de liseye giremeyenin ne yapması gerekecek?

Bu adaylar ile 2017-2018 eğitim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıflar, il/ilçe nakil komisyonlarına başvuracak. Yerel yerleştirmeyle girilen okullardan, kontenjan durumları uygun olanlarına 10-14 Eylül’de komisyonca yerleştirilecekler.

7- Dördüncü dönemin farkı var mı?

Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde bu dönemde ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek.

8- Okula kayda gidilecek mi?

Yerleştirme sonucunda okullara kayıt -açık lise ve yetenek sınavıyla öğrenci alanlar hariç- sistem tarafından otomatik yapılacak.

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