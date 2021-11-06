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Lütfü Türkkan Bingöl'de tepki çeken müdahalesi ve küfrün ardından özür diledi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'deki vatandaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle aldığı eleştirilerin ardından özür diledi. Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gergin ortam nedeniyle doğru olmayan kendisine de yakışmayan ifadeler kullandığını belirterek "Milletimizden özür diliyorum" ifadesini kullandı

SON DAKİKA... Lütfü Türkkan video ile özür diledi
HABERTURK.COM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Bingöl'de yaşananlar nedeniyle özür diledi.

Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'e daha önce sosyal medyada hakaret ve küfür ettiğini söylediği bir vatandaşın Bingöl'de karşılarına çıktığını ve vatandaşı o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken kendisinin de küfürlere maruz kaldığını belirtti. Türkkan, şöyle devam etti: "Netice itibarıyla o sinir gerginliği sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar doğru olmayan, bana da yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım. Başta bütün milletimizden, genel başkanımız başta olmak üzere tüm kadınlardan, partililerimizden özür diliyorum. Doğru bir şey değildi. Ama o sinir gerginliği, atmosferin getirdiği heyecan, doğru bulmadığım, herkesin de yadırgadığı böyle bir hataya sevk etti. Bütün milletimizden özür diliyorum, bunun da kabulünü rica ediyorum."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez" diyerek Türkkan'ı özür dilemeye çağırmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" ifadesini kullanmış ve Türkkan'ın özür dilemesi gerektiğini belirtmişti.

Lütfü Türkkan'ın müdahalesi ve küfrüne maruz kalan Tahir Gümren, AA'ya yaptığı açıklamada "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce" dedi. Yıllarca içinde olan acıyı haykırdığını dile getiren Gümren, Akşener'in daha önce kendisini bir paylaşımından dolayı dava ettiğini söyledi.

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