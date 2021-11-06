Şentop: Lütfü Türkkan özür dilemedir 0:00 / 0:00

TBMM Başkanın Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'deki vatandaşa yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkkan'ı özür dilemeye davet ederek, şu ifadelere yer verdi:

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 5, 2021

TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir.