Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve İsmailağa Cemaati'nden binlerce kişi cenaze törenine katıldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu. Dün sabah saatlerinden itibaren cemaat mensupları taziye için Ustaosmanoğlu'nun Beykoz’daki evine akın etti.

Bugün ise Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak olan Ustaosmanoğlu’nun sevenleri Beykoz’daki evinde toplandı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne getirildi.

Fatih Camisi'nde Cuma Namazı ve ardından cenaze namazı kılındı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP lideri Mustafa Destici, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldı.

YERİNE HASAN HOCA GEÇECEK

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, "Duymayanlarımıza tekrar söylüyorum; 'Benden sonra tabirini' kullanarak son nefesinden sonra Hasan Efendi Hocamızı temsilci ve cemaatin başı olarak bırakıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak 2020 yılında İsmailağa Cemaati'nden Emin Saraç Hoca (Sağdaki) ve Hasan Kılıç Hoca'yı (Soldaki) ziyaret etmişti. İHA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben hocaefendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camisi'ne gelir, kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camisi'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür. Bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hoca efendi hazretlerinin şarktan garba uzayan mücadele ve farz, sünnette zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Son dönemlerinde çok çile çekti. Bu çilenin ardından Hakk'a uğurluyoruz. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibi'ne komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi sevgili Habibi'yle komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşr-u cem eylesin."

Fotoğraf: AA

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı kıldıran imam helallik istedi

EDİRNEKAPI SAKIZAĞACI ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ



Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından araca konulan Ustaosmanoğlu'nun tabutu, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirildi. Çok da seveni de mezarlığa gitti. Ustaosmanoğlu, dualarla Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi. Öte yandan Ustaosmanoğlu'nun mezarlığa götürülmesi ise dron ile havadan görüntülendi.

TÖRENDEN NOTLAR

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.

Polis ekiplerinin yanı sıra Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de önlem alırken belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken bazı vatandaşlar Fatih Camisi'ne sabah erken saatlerde geldi.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'dan çok sayıda kişinin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türklerden de cenaze törenine katılım olduğu görüldü. Birçok ülkeden din adamlarının da katıldığı cenaze töreninde vatandaşlar, namaz için Fatih Camisi'nin avlusunda saf tuttu.

Cenaze töreni dolayısıyla Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve sela okundu.

Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından araca konulan Ustaosmanoğlu'nun tabutu, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirildi. Çok da seveni de mezarlığa gitti. Ustaosmanoğlu, dualarla Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı.

1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yaptı. Mahmut Ustaosmanoğlu, onlarca eser yazdı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Fotoğraflar: İHA