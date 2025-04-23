Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6.92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD, paniğe neden olan depremin ardından önemli uyarılarda bulundu. İşte AFAD'ın deprem uyarıları:

- Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

- Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

- Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

- Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

- Telefon görüşmenizi olabildiğince kısa tutun.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili tüm kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve ⁠GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır."

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Marmara Denizi açıklarında yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar panik dolu anlar yaşarken, Bursa Valiliği deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.