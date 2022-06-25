Marmaris'te son durum! 4 bin 500 hektar kül oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris yangınında yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyledi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangın ilerleme noktalarını tuttuklarını ve soğutma çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınırken, bölge oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin de katıldığı toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı. 63 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, toplamda 4 bin 587 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada bin 169 aracın da yer aldığı açıklandı.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sabah saatlerinde yangına ilişkin son bilgileri aktardı. Kirişci, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışması önümüzdeki günlerde sürecek. Bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Bizim yangınla ilgili olarak en büyük tesellimiz insan can kaybının olmamasıdır" dedi.

Bakan Kirişci, "Bir 99 depremi yaşandı. Türkiye, 99 depremiyle bir deprem ülkesi olduğunu öğrendi. Orman teşkilatımız 183 yıllık mazisi olan bir teşkilat. Bu teşkilatımızın tek başına bu konularla ilgili başarı elde etmesi yeterli değildir. Mutlaka bir koordinasyon, eşgüdüm olması gerekir. Ne olursa olsun tecrübelerde istifade etmemiz gerekir. Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı. Bu dikkatsizlik, tedbirsizlik, kasti olabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyorum. Bundan sonra yangın olmayacağı anlamına gelmiyor, ama pür dikkat kesilmek, özenli davranmaktır" diye konuştu.

Bakan Kirişçi, yanan bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Hiçbir şekilde bu alanların geçmişte de aynısını yaptık, bundan sonra da aynısını yapacağız. İstismarına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

SOYLU: CİĞERLERİMİZ YANDI, ÜZÜNTÜMÜZ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yangının alanına sivil vatandaşlarımızı sokmadık. Yangının içerisine insani anlayışla gelip, yardım etmek isteyenlere oraya sokmama kararı aldık, bundan sonra da sokmayacağız. Toplam 20'nin üzerinde çalışma grubumuz var, 15'i burada çalıştı. Çok aşamalı, çok planlı bir çalışmaya devletin tüm kurumlarıyla hep birlikte eşgüdüm içinde çalışmıştır. Ciğerlerimiz yandı, içerisinde hayvanlarımız yandı, üzüntümüz var" ifadelerini kullandı

BAKAN KİRİŞÇİ: KAYGILANDIRACAK BİR OLUMSUZ DURUM YOK

Dün düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, akşam saatlerinden itibaren iki kez havadan yangın alanını incelediklerini belirterek, “Her iki incelememizde de bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olmadığını gördük. İnşallah bu geceyi de bu şekilde geçirdiğimizde yarın sabah gelinen son noktayı paylaşmış olacağız. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum” dedi.

4 BİN 500 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Bakan Kirişçi, yanan alanla ilgili bilgi vererek şöyle konuştu:

"Net olarak ‘burası tamamen yanmış’ denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu."

BEKİR KARACABEY: TAMAMI TUTULMUŞ DURUMDA

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, meteorolojik olayların beklediklerinden daha iyi geliştiğini söyleyerek, "Dün itibarıyla yangının durduğu noktadan 1 metre dahi ilerlemeden bugünü kapattık. Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutulmuş durumda. Yangın bugün hiç genişlemedi. Çalışmalarımızın hepsini o sınırlar içerisinde gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla ekiplerimiz sahada soğutma çalışmaları yapıyorlar. İnşallah bu gece bir aksilik olmazsa sabaha çok daha iyi bir sonuç ifade edebileceğiz" diye konuştu.

Fotoğraflar: AA