TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Kurul'un 16 Temmuz tarihli 6'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar başkanvekilliklerine seçildi.

AK Parti'den Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstanbul Milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Emine Sare Aydın Yılmaz, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İYİ Parti'den Balıkesir Milletvekili İsmail Ok katip üye oldu.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Meclis idare amirliklerine ise AK Parti'den Ankara Milletvekili Orhan Yegin, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP'den Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP'den Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile HDP'den Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul getirildi.

Meclis'in güvenliğinden MHP sorumlu olacak. Meclis’in “Güvenlik Koordinasyon Kurulu” MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal’a bağlı olacak. TBMM’ye giriş kartları, araç kartları, yasaklı listesinin oluşturulması ve bu isimlerin Meclis’e alınmaması, TBMM Güvenlik Başkanlığı’nın alacağı tüm tedbirlerin uygulanmasının gözetilmesi gibi kritik işlemler Haberal’ın bilgisi dahilinde olacak.

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