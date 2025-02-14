Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı!
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı.
Uzun süredir MİT’in takibi altında olan Medeni Altundere’nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.
FRANSA VE ALMANYA'DA FAALİYETTEYDİ
Altundere’nin, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İstanbul’da olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.