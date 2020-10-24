Melek Aslan cinayetinde önemli gelişme!

DHA

Diyarbakır'da, 21 Ekim tarihinde Adıyaman´dan Diyarbakır´a gelerek ablası Melek Aslan´ı (24),4 kurşunla öldüren ve daha sonra yakalanan Mustafa Aslan´ın (21) ablasını öldürmesi için azmettiren kişinin Melek Aslan´ın eski sevgilisi Orhan Vatansever (35) olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAF GÖNDERDİ! ÖLDÜRMESİ İÇİN TAHRİK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre daha önce de 2 kez sevgilisi Melek Aslan´ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever´in, ayrıldığı sevgilisi Melek Aslan´ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa´yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıktı.

Orhan Vatansever'in azmettirmesi sonucu ablasını öldüren Mustafa Aslan.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda Sakarya´nın Serdivan ilçesinde bir evde gözaltına alınan Orhan Vatansever, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul´a sevk edildi. Burada Diyarbakır´dan gelen polis ekiplerine teslim edilen Orhan Vatansever, uçakla Diyarbakır´a gönderildi. Zanlının sorgusunun yapılacağı öğrenildi.