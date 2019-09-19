Meteoroloji den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Tuzla da meydana gelen yang\u0131n neticesinde atmosfere kar\u0131\u015fan kirletici emisyonlar\u0131n bu gece ge\u00e7 saatlere kadar T\u00fcrkiye yi terk edece\u011fi tahmin edilmektedir. Cuma g\u00fcn\u00fc beklenen ya\u011f\u0131\u015flar nedeniyle \u00fclkemizin herhangi bir b\u00f6lgesinde ola\u011fand\u0131\u015f\u0131 bir etki \u00f6ng\u00f6r\u00fclmemektedir denildi.\r \r \r \r \r \u00a0 Tuzla da meydana gelen yang\u0131n nedeniyle havaya sal\u0131nan kimyasallar\u0131n \u0130stanbul un yan\u0131 s\u0131ra Kocaeli, Sakarya ve Eski\u015fehir i\u00e7in tehlikeli olaca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti. \u00a0 \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri\r \r \r \r \r \u00a0