Metrobüs metrobüse çarptı: 24 yaralı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, sabah saatlerine Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi metrobüs durağında şoke eden bir kaza yaşandı. İddiaya göre, durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı.

Kazaya ait görüntüler.

KAZADA 24 YOLCU YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre çarpışma ile metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"ŞİDDETLİ BİR ÇARPMA HİSSETTİM"

Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, “Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi. Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim” dedi. Başka bir yolcu ise şoförün kalp krizi geçirdiği iddiasında bulundu.