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Son dakika: MHP'den, İYİ Parti'ye sert yanıt!

Son dakika... MHP Grup Başkanvekili Akçay, Milletvekili Hayati Arkaz’ın İYİ Parti’den MHP’ye geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akçay, İYİ Parti'nin gösterdiği tepkinin anlamsız olduğunu söyledi. Akçay, "CHP’den 15 milletvekili transfer ederek milletvekili kiralayanların transferden, siyasi etikten, Stockholm Sendromu’ndan bahsetmesi gülünçtür. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" dedi

14.08.2018 - 17:59 | Güncelleme:

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “CHP’den 15 milletvekili transfer ederek milletvekili kiralayanların transferden, siyasi etikten, Stockholm Sendromu’ndan bahsetmesi gülünçtür. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi. 

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Milletvekili Hayati Arkaz’ın İYİ Parti’den MHP’ye geçmesine ilişkin tartışmalara yönelik açıklama yaptı. Akçay, açıklamasında “24 Haziran Seçimleri öncesinde ‘Milletvekili Borsası’ kuranlar, başka partilerden imza, salon ve seyirci desteği alanlar, itibarsız geçmişlerini bir çırpıda unutuverenler bugün ‘milletvekili transferi’ gibi, ‘ilkeli olmak’ gibi ‘siyasi ahlak’ gibi kavramları kullanarak partimizi ve Sayın Genel Başkanımızı hedef alanlar tutarsız açıklamalarla itibar arayışına girmişlerdir. Bu kişiler saçmalamakta özgürdürler, ancak MHP’ye dil uzatmalarına müsaade etmeyiz” ifadesini kullandı.

 

“Parti parti gezenlerin, milletvekili borsası açanların, ‘transfer’ gibi bir suçlamayla partimize ve liderimize söz söylemeleri ise ironiktir, şecaat arz etmektir. CHP’den 15 milletvekili transfer ederek milletvekili kiralayanların transferden, siyasi etikten, Stockholm Sendromu’ndan bahsetmesi gülünçtür. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diyen Akçay sözlerini şöyle sürdürdü:
“Seçimlere girebilmek ve siyasi nüfuz elde etmek için her türlü taklayı atarak itibarları yerle bir olanların, 15 milletvekili ödünç alanların seçimlerden sonra “CHP yüzünden az oy aldık, CHP ile ittifak yapmamalıydık” diyenlerin içinde bulunduğu ruh hali, yaşadıkları “Londra Sendromu”nun bir göstergesidir. Onlar bu sendromla yaşamaya mahkum oldukları için bu travmalarının üzerini örtme peşindeler.” 

Akçay, İYİ Parti sözcülerinin partilerinin kirli geçmişinden bihabermiş gibi konuştuklarını söyleyerek, “MHP’yi itham edenler aynaya bakmalıdır” dedi.

Akçay şunları kaydetti:

“İadeli taahhütlü transfer yapanların kendi gözlerindeki merteği görmeyecek kadar körleşmiş olanların hezeyanlarını ibretle izliyoruz. MHP’yi ‘ilkesizlikle’ itham etme cüretini gösteren grup başkanvekili İYİ Parti’ye son anda tutunarak transfer olanlardan biri olduğu için partisinin kirli geçmişi ve ‘milletvekili transferi’ konusunda ne kadar maharetli olduğundan bihaber olabilir. Abudik gubidik işlerin mümessili olan bu siyasi partinin sözcüsüne tavsiyem, Güneş Motel olayına rahmet okutan 15 kiralık CHP’li milletvekilinin kendi Genel Sekreterlerinin imzasıyla nasıl transfer edildiğini dört ay önceki yayınlara bakıp öğrenebilir, eğer bunu yapamıyorsa Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi belgelerine müracaat edebilir.” 
Türk milleti kavramına parti programında, seçim beyannamelerinde yer vermeyen İYİ Parti sözcülerinin, ‘Türk Devlet Geleneği’nden bahsetmelerinin abesle iştigal olduğunu ifade eden Akçay “Parti Programlarında, seçim beyannamelerinde ‘Türk’ kavramına ve milliyetçiliğe yer vermeyenler, resmi belgelerinde ‘Türk’ün esamesini okunmayanlar, Türk Devletine kast eden terör örgütünün uzantılarını ‘Kürtlerin siyasi temsilcisi’ olarak niteleyenler, Demirtaş’ı kurtarma kampanyasına katılanlar, Türk Devletini yok etmek isteyen, dirliğine birliğine dinamit koyan FETÖ’ye karşı mücadele edenleri paravan olarak kullanıp dolgu malzemesi yapıp bir kenara atanlar ‘Türk Devlet Geleneği’ kavramını ağızlarına alırken destur alıp bin düşünüp bir konuşmalıdırlar” değerlendirmesini yaptı.

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