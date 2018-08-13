MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in açılış gününde elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz'ı MHP'ye davet etti. Arkaz'ın önümüzdeki günlerde İYİ Parti'den ayrılarak MHP'ye geçmesi bekleniyor. Karara İYİ Parti'den ilk tepki Koray Aydın'ın sosyal medya açıklamasıyla geldi.

Aydın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin içişlerine karışmış, hem de “Milletvekili transfer borsasını” açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir."

GİK'İN DIŞINDA KALMIŞTI

Meral Akşener; Arkaz'ın, Bahçeli'nin elini öpmesine tepki göstermişti. Partide Genel İdare Kurulu üyesi olan Arkaz, yeni yapılanmada GİK'in dışında kalmıştı.

ARKAZ'DAN YEŞİL IŞIK

Habertürk'ten Saliha Çolak'a konuşan Arkaz, "Bahçeli'nin sözlerini emir telakki ederim. İYİ Parti ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. MHP'de yetiştim, her kademesinde yer aldım. 1-2 güne kadar açıklama yapacağım. Bu durumun Genel İdare Kurulu'nda yer verilmemesi ile bir alakası yok. Bahçeli büyüğümüzdür." dedi.

Arkaz'ın önümüzdeki günlerde MHP'ye geçişini duyurması bekleniyor.

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