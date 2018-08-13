MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin açılış töreninde kendisinin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı MHP'ye davet etti.

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, Arkaz'ın GİK listesinin dışında bırakıldığını hatırlattı.

Bahçeli, "Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

Habertürk'ten Saliha Çolak, Bahçeli'nin davetine ne yanıt vereceği merak edilen İYİ Partili Hayati Arkaz ile konuştu.

Arkaz, Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını ve davetini yinelediğini söyledi. Arkaz, Bahçeli'ye davetinden ötürü onur duyduğunu aktardığını ifade etti.

Arkaz, "Bahçeli'nin sözlerini emir telakki ederim. İYİ Parti ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. MHP'de yetiştim, her kademesinde yer aldım. 1-2 güne kadar açıklama yapacağım. Bu durumun Genel İdare Kurulu'nda yer verilmemesi ile bir alakası yok. Bahçeli büyüğümüzdür." dedi.

Arkaz'ın önümüzdeki günlerde MHP'ye geçişini duyurması bekleniyor.

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