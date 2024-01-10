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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Fatih Camisi'ndeki saldırıya tepki

        MHP lideri Bahçeli'den Fatih Camisi'ndeki saldırıya tepki

        MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Fatih Camisi imamı ve bir hafıza yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırıya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:59
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        Bahçeli: En ağır şekilde...
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve Hafız Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı kınadı. Bahçeli, "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

        MHP lideri Bahçeli, X'ten yaptığı açıklamada, Fatih Camisi imamı ve hafıza yönelik bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bahçeli, "İnsan, kitle iletişim araçları vasıtasıyla devamlı surette kendisini ilgilendiren veya ilgilendirebilecek konularda ya bilgi ya da haber almak ister. Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmek hem vatandaşlık hakkı hem de insan hakkıdır. Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir. Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum" dedi.

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        Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan MHP lideri, "7 Ekim 2023 tarihinden buyana geçen 94 gün içinde, İsrail’in Gazze’deki seri katliamlarında can veren 112 gazetecinin de acısını paylaşıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        Bahçeli, Fatih Camisi imamı ve bir hafıza yönelik bıçaklı saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

        "Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem’e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum."

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