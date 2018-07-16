MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik ithamlarda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.
Dilekçede, 7 Temmuz'da gerçekleşen 27. Dönem Milletvekilleri Yemin Töreni sırasında İYİ Parti'den seçilmiş bazı milletvekillerinin Bahçeli'nin elini öpmesinin basın yayın organlarında yoğun bir şekilde yer aldığı hatırlatıldı.
Bu durumdan rahatsız olan Akşener'in parti kurmaylarına, "Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir." diyerek Bahçeli'nin elini öpenlerin partiyi terk etmesini istediğinin kamuoyuna yansıdığı aktarılan dilekçede, Akşener'in, bu ifadeleriyle Bahçeli'ye açık bir şekilde hakaret ettiği belirtildi.
Akşener'in, kendisi hakkında 2015'te ortaya atılan "kaseti var" iddialarına atfen, Bahçeli'yi "namusuna kadar laf etmekle" itham ettiğine dikkati çekilen dilekçede, "MHP'nin Sayın Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir zeminde siyasi değerlendirmeler ve eleştiriler dışında Akşener'in namusu hakkında menfi bir değerlendirmede bulunmamış ve böyle bir ifade kullanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
"Akşener'in kaseti olduğu" iddialarının Gazeteci Latif Erdoğan'ın sözleri üzerine gündeme geldiği anımsatılan dilekçede, Bahçeli'nin 18 Mayıs 2015'te katıldığı bir televizyon programında bu iddialara tepki gösterdiği vurgulandı.
"EN BÜYÜK HAKARETTİR"
Dilekçede, 1 Kasım 2015'teki genel seçimler sonrasında MHP genel başkanlığına adayı olduğunu açıklayan Akşener'in zaman zaman mağduriyet algısı oluşturmak adına çeşitli çevreleri "namusuma dil uzattılar" ithamıyla karşı karşıya bıraktığı ve bunu alışkanlık haline getirdiği ileri sürüldü.
Akşener'in beyanlarıyla Bahçeli'ye ağır hakaret ve ithamlarda bulunduğu, onun, bir bayan siyasetçinin "namusuna dil uzatan" bir siyasi kişilik olarak kamuoyuna sunulduğu savunulan dilekçede, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Türk toplumunun değer yargıları, kültürel birikimi ve İslam ahlakı bir bütün olarak değerlendirildiğinde içinde yaşadığımız toplumda muhterem genel başkanımızı hedef alan ithamın ne denli ağır olduğu da görülmektedir.Türk siyasetinde temsil ettiği misyon, sahip olduğu dil, üslup ve nezaketi tüm çevreler tarafından kabul edilen ve saygın bir kişilik olarak toplumun bütün kesimleri tarafından itibar edilen Sayın Genel Başkanımızı 'bir kadın siyasetçinin namusuna dil uzatan' düşük bir ahlaki seviyede göstermek, sayın genel başkanımıza yapılacak en büyük hakarettir."
"TİTİZLİKLE ARAŞTIRILSIN"
Akşener hakkında 2015'te ortaya atılan kaset iddiası ve sonrasında yaşanan gelişmelerin titizlikle araştırılması istenen dilekçede, kaset iddiasını ortaya atan Latif Erdoğan'ın FETÖ bağlantıları ve geçmişi de dikkate alınarak soruşturulması talep edildi.
Akşener'in namusunu hedef alan kişilerin tespit edilmesi gerektiği belirtilen dilekçede, Devlet Bahçeli'yi hedef alan "namusuma dil uzattı" itham ve hakareti nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak Akşener hakkında kamu davası açılması istendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.