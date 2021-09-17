Midesinde patladı, sonu oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Midesinde patladı, sonu oldu!
ABONE OL

Ekvadorlu kuryenin sonu oldu! Midesinde patladı

İspanya'dan Ekvador'a gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti

Son dakika: Midesinde patladı, sonu oldu!
Midesinde patladı, sonu oldu!
0:00 / 0:00
AA

45 yaşındaki uyuşturucu kuryesi Loor, Ekvador'un başkenti Kito'ya aktarmalı gitmek için İspanya'nın başkenti Madrid'den uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde fenalaşan Loor, düşünce kafasını yere çarptı.

Durumu gören polis memurunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Loor'u hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Loor'un cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede midesindeki kapsüllerden 400 gram kokain çıkan Loor'un, bu kapsüllerden ikisinin patlamasıyla zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Bu arada, Loor'un havalimanında fenalaşarak yere düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Loor'un güvenlik noktasından geçeceği sırada sırt üstü düşerek kafasını yere çarpmasının ardından ağzından kan gelmesi, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa yerleştirilip hastaneye sevk edilmesi yer alıyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 'Elmalı davasında' 6'ncı duruşma başladı! - Haberler
GÜNDEM 'Elmalı davasında' 6'ncı duruşma başladı!
Üç üniversiteye rektör atanacak
GÜNDEM Üç üniversiteye rektör atanacak
11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü firar etti
GÜNDEM Tuvalet havalandırmasından firar etti
CANİ KOCA...Son dakika: Eşini katletti, savunması "pes" dedirtti
GÜNDEM Eşini katletmişti! "Pes" dedirten savunma!
Son dakika: Bisiklet sporcusu Zeynep'in davasında yeni gelişme!
GÜNDEM Kamyonun çarptığı Zeynep'in davasında yeni gelişme!
Son dakika: Marmara Denizi'nde yeni tehlike "oksijen azlığı" - Haberler
GÜNDEM Marmara Denizi'nde yeni tehlike "oksijen azlığı"
Bu mesaja dikkat! Son dakika: Maske cezası yalanıyla dolandırıyorlar
GÜNDEM "Maske cezası" dolandırıcılığı! Şimdi de bu mesajı ...
REZİLLİK! Son dakika: Denizde tacize yolcular böyle müdahale etti - VİDEO
GÜNDEM Deniz otobüsünde iğrenç olay!
Gençlerin gezintisi korkunç bitti!
GÜNDEM Gençlerin gezintisi korkunç bitti!
2.5 aylık bebek kurtarılamadı
GÜNDEM 2.5 aylık bebek kurtarılamadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.