MİT Başkanı Kalın, Kurtulmuş ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MİT Başkanı İbrahim Kalın arasındaki görüşme sona erdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.
Kabulde, MİT Başkanı Kalın, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş’a kapsamlı sunum yaptı.
Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.