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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in İstanbul'daki yeni binasının açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü dönemde, istihbaratın önemi artmıştır. Tarihimizde istihbarat zafiyetinin ne büyük sonuçlara yol açabileceğinin örneği vardır. Bunların en önemlisi Balkan Savaşı'dır. Dönemin yöneticileri bunu göremedikleri için tarihimizin en utanç verici yenilgisine uğradık.

Türkiye en önemli milli kurumlarından biri olan Milli İstihbaratın ayakta kalması sayesinde son dönemdeki imtihanlarından alnının akıyla çıkmıştır. İstanbul, diğer özelliklerinin yanı sıra istihbarat konusunda özel konumu ile öne çıkmıştır. Burada attığımız her adım dünyanın ilgisini çekiyor. Stratejik öneme sahip olan İstanbul, bugün de aynı cazibesini sürdürüyor.

Ecdadımız da İstanbul'a sahip olmanın hayalini kurmuş, büyük mücadeleler vermiştir. Bu hayal Fatih Sultan Mehmed Han'a sahip olmuştur. Ayasofya-yı Kebir Cami-i Şerif'in açılışında, İstanbul'un Türk toprağı olmasını sindiremeyenler olduğunu gözlemledik.

İstanbul'u her anlamda geliştirdik, güzelleştirdik. Son dönemde attığımız her adımla İstanbul'a layık olmaya çalışıyoruz. Bu bir aşk, sevda meselesidir. Hedefimiz İstanbul'u finansın, ticaretin, eğitimin, kültürün merkezi olarak dünyanın en üst seviyelerine çıkarmaktır. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmektir. Bu konuda istihbarata da önemli görevler düşüyor.

Nüfus bakımından Avrupa'nın 23 ülkesinden daha büyük olan İstanbul'da güvenliği sağlamak öyle kolay bir iş değil. Böyle bir şehrin istihbarat servisleri için cazibe merkezi olması kaçınılmazdır. Bu merkezimizle Ankara'dan karargahtan sonra en önemli ikinci bir merkeze sahip olduk.

Tüm teknik donanımlarıyla birlikte Ankara ve İstanbul bu süreçteki yükümüzü büyük oranda alacağı gibi, bütün faaliyetleri çok daha seri bir şekilde takip etmemizi sağlayacaktır. İç ve dış tüm istihbarat ve koordinasyondan sorumlu olan MİT'in İstanbul'daki sorumluluğu da artıyor. Terör örgütleriyle mücadelenin yanında dış güvenlik, dış istihbarat ve dış istihbarata karşı koyma görevlerini yürütüyor. FETÖ'cü hainlerin İstanbul'da gizlenme isteğinin boşa çıkarılmasında istihbaratımız önemli görevler yürütmüştür.

Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelelerde hedef alınan kurumların başında MİT'in gelmesi tesadüf değildir. Türkiye'nin son 4 yılda yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü operasyonlarda teşkilatımızın çok büyük katkıları vardır. DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle götürdüğümüz etkin mücadele pek çok devletin bizimle işbirliğine yöneltmiştir. Teşkilatımız yürüttüğü istihbarat diplomasisi ile 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini sağlamıştır. Diğer yandan FETÖ yapılanmasının deşifresi yanında, yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi için ciddi başarılar elde etmiştir. PKK'nın tarihinin en büyük darbeleri almasında teşkilatımızın çok büyük emekleri vardır. PKK lider kadrosu hareket edemez hale gelmiştir.

Suriye'de teröristlerin sınırımızdan temizlenmesi, güvenli bölgeler oluşturulması, ordumuza destek sağlanması gibi pek çok görev eksiksiz ifa edilmiştir. Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında teşkilatımızın sağladığı bilgiler oyun değiştirici güce sahiptir.

Türkiye'nin çıkarları nerede vaziyet alınmasını gerektiriyorsa, MİT orada hemen faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. Diğer çalışmalarımızı da daha güçlü şekilde yürütebiliyoruz. Her alanda olduğu gibi istihbaratta da zoru başardık.

2023 hedeflerimiz doğrultusunda yeni yetenekler kazanmaya odaklanan MİT'in teknolojik kapasitesini artırdık, altyapısını geliştirdik. Teşkilatımızın hukuki mevzuatını da geliştirdik. Yaptığımız yatırımlar sayesinde teşkilatımız İHA, SİHA, istihbarat gemisi, uçağı gibi pek çok teknik özelliğe kavuşarak görülmeyeni görünür hale getirdi. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır.

Sürekli değişen ve dengeleri yeni tehdit alanını analiz etme için teşkilatımıza her türlü desteği vermeye sürdüreceğiz. Faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini bekliyoruz. Milli güvenlik ihtiyaçlarımızı kurumlarımız arası kusursuz uyumla karşılayabiliriz."

İŞTE YENİ MİT BİNASI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli ünitelerinde biri olan İstanbul Bölge Başkanlığı, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak yeni bir hizmet binasına kavuştu.

Söz konusu inşaat Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fiziksel imkanlarını, istihbari kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığını ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış.

Teşkilat, projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'daki karargahı ile benzer şekilde yatay bir mimari inşa edildi. Kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı ve bina modern ve akıllı bir bina olarak inşa edildi. Yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

Öte yandan İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandı. Her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip.