Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika::: MSB: Kesinlikle ABD askerlerinin vurulması söz konusu değil

HABERTURK.COM

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Türkiye tarafından ABD gözlem noktası' vuruldu şeklinde yayılan haberlere jet yalanlama geldi: Kesinlikle ABD askerinin vurulması söz konusu değildir... ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de ABD gözlem noktasının yakınlarında bir patlama olduğunu, ancak bunun kimler tarafından gerçekleştirdiğini henüz tespit edemediklerini açıkladı. Yetkili ayrıca "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz" değerlendirmesinde de bulundu

MSB

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'de yayın yapan Newsweek dergisininde çıkan 'Türkiye Suriye saldırısında görünüşe göre yanlışlıkla Amerikan özel kuvvetlerini vurdu’ başlıklı iddiasına jet yalanlama geldi. 

Bakanlık açıklamasında "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu olmadığı" bildirilerek "Kesinlikle  ABD askerinin vurulması söz konusu değildir" dendi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

 

"ABD GÖZLEM NOKTASINA HERHANGİ BİR ATIŞ SÖZKONUSU DEĞİLDİR"

ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir.

PENTAGON YETKİLİSİ: HENÜZ TESPİT EDEMEDİK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Suriye'de Ayn el-Arap (Kobani) yakınlarında ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında patlama olduğunu, ancak bu patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz tespit edemediklerini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız." dedi.

Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, "Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Yetkili, "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde de bulundu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... PKK, DEAŞ'lı teröristleri saldı!
GÜNDEMPKK, DEAŞ'lı teröristleri saldı!
Sahilde kaybolan çocuk ölü bulundu
GÜNDEMSahilde kaybolan çocuktan acı haber!
Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
GÜNDEMDüzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
İHA'ların tespit ettiği YPG'li teröristlerin Doçka uçaksavar monteli araç böyle vuruldu
GÜNDEMİHA'lar tespit etti jetler böyle vurdu!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York Times gazetesine yazdı: Türkiye sınırında terör koridoruna asla izin vermez
GÜNDEM"Türkiye asla izin vermez!"
POMEM 7 bin öğrenci alımı duyurusu! Polis Akademisi 2019 polis alımı başvuru şartları
GÜNDEMPOMEM 7 bin öğrenci alımı duyurusu!
İSKİ su kesintisi - 11 Ekim sular ne zaman gelecek?
GÜNDEMSular ne zaman gelecek?
THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
GÜNDEMTHY'den yolculara uyarı!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artık geri adım atmayacağız! HABERLER
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu!
MSB'den askerlik yoklaması açıklaması
GÜNDEMMSB'den askerlik yoklaması açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X