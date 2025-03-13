Antalya'nın Alanya ilçesinde Elif Selen (30) ve Yunus Emre Yılmaz (31) çiftinin yapay zeka kullanarak oluşturduğu Atatürk videosu, büyük yankı uyandırdı. Yılmaz çifti, videonun sosyal medyada 9,5 milyon kez izlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini, bu kadar etkileyici bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Alanya'da aşçı Yunus Emre Yılmaz ile tıbbi sekreter eşi Elif Selen Yılmaz, yapay zeka uygulamalarını kullanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün görsellerinden oluşan bir video hazırladı. Takım elbise giymiş Atatürk'ün yüksek bir noktadan İstanbul manzarasını izleyip, sahilde yürüyüş yaptığı görüntülerin canlandırıldığı video, sosyal medyada paylaşılınca milyonlarca kişiye ulaştı. 9,5 milyon izlenmeye ulaşan video, sosyal medyada popüler olurken, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişiden yorum ve beğeni aldı.

REKLAM

'KAYITSIZ KALAMADIM'

Elif Selen Yılmaz ve Yunus Emre Yılmaz çifti hem 9 milyondan fazla izlenen videonun hikayesini hem de yapay zekanın hayatlarını nasıl değiştirdiğini Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı. Elif Selen Yılmaz, "Sosyal medyada Emre'nin tasarladığı bir yapay zeka Atatürk görseli üzerinden tanıştık. Böyle bir görsel görmeyi beklemiyordum. Gördüğümde kayıtsız kalamayıp mesaj attım kendisine. Tanıştıktan bir süre sonra da evlendik" dedi.

'İNSANLARIN HOŞUNA GİTTİ, MİLYONLARA ULAŞTI'

Elif Selen Yılmaz, sosyal medyada milyonlara ulaşan Atatürk görselleriyle ilgili, "Başlangıçta böyle büyük bir etki yaratacağını beklemiyorduk. Ancak gitgide daha fazla kişi paylaşmaya başladı. Bu da bizi çok mutlu etti. Çünkü ben başlarken amacım hissettiğim şeyi yansıtabilmekti. Tutulmasının sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim gibi hisseden milyonlarca insan var. İnsanların hoşuna gitti ve hızla yayıldı" diye konuştu.

Dijital sanatın ve yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimine dikkati çeken Elif Selen Yılmaz, "Yapay zeka her geçen gün daha da güçleniyor ve sanatın birçok alanında kullanılıyor. Bizim yaptığımız gibi dijital sanatlarda da giderek daha fazla yer ediniyor. Bu noktada biz de öncü olmak ve bu alanı geliştirmek istiyoruz" dedi.

REKLAM

'BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAHA ETKİLEYİCİ BİR SONUÇ ÇIKTI'

Yunus Emre Yılmaz da bu sayede tanıştığı eşiyle 1 yıllık bir evlilikleri olduğunu aktardı. Yapay zekayla görsel üretiminin yeni gelişen bir alan olduğunu ve kendilerinin de bu alana yöneldiklerini anlatan Yunus Emre Yılmaz, "O zamanlar çok fazla tutarlılık gösteren bir yapay zeka uygulaması yoktu. Ben de şeflikle ilgili bir yemek sayfam vardı ve tasarımlar yapıyordum. Daha sonra herkes sevdiği insanı yapay zeka ile görmek istiyordu. Ben de Atatürk'ü denemek istedim ve ortaya beklediğimden çok daha etkileyici bir sonuç çıktı. Bu işi artık profesyonel hale getirdik diyebilirim" diye konuştu.