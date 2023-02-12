İşte Gaziantep'te depremde yarılan yol!

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HABERTURK.COM

Show Haber Muhabiri Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre deprem olduğu esnada insanlar oturdukları binadan evlerinden güvenli olduklarını düşündükleri bir parka doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra ise durmak zorunda kaldı.

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Evlerden koşarak geliyorduk 50- 60 kişi birden. Bu bölgenin güvenli olduğunu düşündük. Ancak burası birden yanardağ gibi havaya kalktı ve ne kadar toprak kum varsa havaya püskürdü. Hava bu sırada sisliydi. 1 dakika önce gelseydik 50-60 kişi ölmüştük." dedi.