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Karabük'te tüfekle vurulmuş su samuru bulundu!

Karabük'te korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Safranbolu ilçesinde nesli tehlike altında olan su samuru tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Son dakika: Nesli tehlike altındaki su samurunu vurdular! - Haberler
Nesli tehlike altındaki su samurunu vurdular!
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AA

İlçeye bağlı Kadıbükü köyünde yaşayan Mehmet Konak'ın, köpeğiyle Araç Çayı kenarında gezinti yaparken yerde gördüğü tüfekle öldürülmüş hayvanın, nesli tehlike altındaki su samuru olduğunu fark ederek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

AA'nın haberine göre Mehmet Konak yaptığı açıklamada, su samurunun bir avcı tarafından vurulduğunu düşündüğünü, gece tüfek sesi duyduğunu söyledi.

Araç Çayı'nda su samurlarının yaşadığını bildiğini belirten Konak, duruma tepki gösterdi.

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